В Кудрово уничтожили около сотни гаражей ради строительства пешеходного перехода и развязки

Под Петербургом массово уничтожают гаражи ради строительства нового подземного перехода и развязки. В настоящее время разобрано уже около сотни боксов.

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На территории Кудрово во Всеволожском районе завершился первый этап сноса гаражей. В ходе мероприятий было ликвидировано 99 боксов, сообщает IVBG.

Известно, что на месте построек специалисты установят подземный пешеходный переход и новую развязку. Всего планируется демонтировать как минимум 200 гаражей.

Сейчас строители займутся перекладкой проводов и обустройством ливневой канализации на участке. Вынос водопровода с канализацией в парке со стороны проспекта Строителей стартует на следующей неделе.