Медицинский турпоток в Санкт-Петербурге может застопориться на уровне 2022 года

В Петербурге не наблюдается роста количества гостей, которые прибывают на территорию региона в оздоровительных целях. Таким образом, уровень турпотока может остаться на уровне 2022 года.

Фото: Baltphoto/ Михаил Киреев

Оказалось, что за семь месяцев в городе на Неве лечились 63 598 иностранцев. Такие же показатели фиксировались за прошлый год, сообщает Neva.Today.

В общей сложности за прошлый год Петербург посетили больше 156 тысяч иностранцев в рамках медицинского туризма. А уже в этом году за семь месяцев город принял чуть больше 63 тысяч гостей из-за границы. Таким образом, турпоток может упасть на 30%.

До конца декабря Петербург могут посетить примерно 109 тысяч граждан. При этом уточняется, что план регионального проекта «Развитие экспорта медицинских услуг», на территории региона уже выполнен. Согласно документу, в Петербург с 2021 по 2024 годы должны приехать не меньше 300 тысяч иностранных гостей.

Немаловажен и тот факт, что в 2023 году году пациенты из-за границы пополнили городской бюджет почти на 384 миллиона рублей.