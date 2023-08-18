В Приозерске ко Дню Государственного флага РФ пройдет масштабная праздничная программа
На следующей неделе в Приозерске проведут масштабную программу к Дню Государственного флага России. Подготовка к мероприятию уже началась.
Празднование Дня Государственного флага РФ пройдет 22 августа, во вторник. На территории, прилегающей к музею-крепости «Корела», в Приозерске, комитет по молодежной политике Ленобласти организует торжественные мероприятия, сообщает Онлайн47.
Так, в пять часов утра Государственный флаг России поднимут на двух воздушных шарах, что даст старт празднованию. К мероприятию присоединятся подростки, которые находятся в трудной жизненной ситуации. Они проведут коллективные выступления и мастер-классы для жителей Приозерска, а также других муниципальных образований региона.
Отмечается, что работа основных интерактивных площадок начнется в два часа дня и продлится до шести вечера. А в 15:00 на главной сцене выступит оркестр русских народных инструментов.
Гимн РФ в исполнении хоров Ленинградской области прозвучит в четыре часа дня, тогда же состоится церемония вручения первых паспортов РФ. Уточняется, что в рамках мероприятия организуют посвящение учеников местных школ в ряды Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».
Примечательно, что желающие смогут поучаствовать в массовой акции «Попурри народных танцев».