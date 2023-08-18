Под Волосово водителя придавило кузовом грузовика во время ремонта

В Ленобласти трагедия произошла с мужчиной, ремонтирующим грузовой автомобиль. В какой-то момент кузов большегруза слетел и придавил водителя насмерть.

Фото: Baltphoto/Анатолий Климов

Инцидент произошел в одной из деревень Волосовского района, сообщает «МК в Ленобласти». Около трех часов дня 17 августа автомобилист чинил грузовик и находился под поднятым кузовом. Вдруг произошло непредвиденное.

Оказалось, что 57-летний мужчина случайно выбил страховочный распор, в следствии чего кузов машины опустился, придавив автомобилиста. Выбраться из-под тяжелого объекта водитель не смог и погиб на месте от полученных травм.

В настоящее время правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.