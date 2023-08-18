Жители Петербурга и Ленобласти стали лучшими в новусе на состязании в Мончегорске

В Мурманской области прошли соревнования спортсменов СЗФО с ограниченными возможностями здоровья. В одной из игр лидерство завоевали представители Петербурга.

Фото: пресс-служба Министерства спорта Мурманской области

Первенство Северо-Западного федерального округа по настольным спортивным играм для людей с ОВЗ провели Мончегорске, сообщает «МК в Мурманске». Участников мероприятия с 10 по 11 августа принял Центр «Полярис».

Отмечается, что в джакколо все три места достались участникам, прибывшим из Калининградской области. А вот в новусе преуспели жители Ленинградской области и Санкт-Петербурга. В свою очередь, в корнхоле оказались неплохи представители Калининградской и Мурманской областей.

Между собой соревновались шесть команд. После состязаний спортсменов провели по Оленегорску, где состоялся праздник, посвященный 35-летию Всероссийского общества инвалидов.