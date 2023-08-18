Тренер объяснила, какая планка считается правильной

Планка представляет собой стойку на руках или локтях с напряжением мышц спины, пресса и задней поверхности бедра. Тем не менее, не все выполняют это упражнение правильно и тем самым исключают вероятность должного эффекта. В некоторых случаях ошибки могут даже привести к проблемам со здоровьем.

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Спортивный тренер и диетолог Мария Волынкина предупредила, что неправильная техника может спровоцировать боли в спине. В частности, довольно частой ошибкой является прогиб поясницы во время выполнения планки. Кроме того, нельзя «ломать» линию шеи, сообщает «МК в Калининграде».

По словам тренера, во время выполнения упражнения нужно стараться вытягивать спину. Тело должно быть полностью напряженным, как струна.

Обычно стоять в планке рекомендуется от 20-30 секунд до одной минуты. Точное время зависит от уровня физической подготовки.