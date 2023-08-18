Вокруг света за 4 дня: объявлен список участников II Международного фестиваля циркового искусства «Без границ»
Отборочная комиссия участников II Международного фестиваля циркового искусства «Без границ» закончила свою работу и назвала список участников мероприятия.
Фестиваль «Без границ» — важное событие в культурной жизни не только нашей страны, он призван стать главной площадкой международного диалога в области циркового искусства.
Основная задача большого циркового праздника — усилить международные связи, а главное, показать, что мир циркового искусства открыт для всех творческих людей. На мероприятии выступят представители разных стран и национальностей, ведь цирк – это особый вид искусства, где нет места политике, а его язык понятен всем.
Несмотря на ситуацию, складывающуюся в политической сфере и оказывающую негативное воздействие на большинство сфер общественной жизни, для искусства нет рамок. Оно объединяет гениальных артистов, которые хотят проявить себя и удивить благодарных зрителей.
Заявки на Фестиваль поступали из многих стран, среди которых Франция, Колумбия, Италия, Аргентина, Мексика, Китай, Япония, США и Гватемала. В составе отборочной комиссии находятся ведущие деятели искусства и заслуженные профессионалы цирковой сферы.
В результате строгий конкурсный отбор прошли 22 цирковых номера, которые будут презентованы на манеже Большого Санкт-Петербургского государственного цирка с 14 по 17 сентября 2023 года.
Список участников II Международного фестиваля циркового искусства «Без границ»:
- «DMM Brothers» силовое трио, Эфиопия
- «Sali Brothers» гаучо в исполнении Джузеппе и Карло Сали, Италия
- «Эквилибр на руках» в исполнении Красимирa Васовa, Болгария
- Клоун «Berty Balder» в исполнении Франка Балдерa, Германия
- Жонглер Мартин Макки, Испания
- Групповое диаболо в исполнении Китайской национальная группы, Китай
- Гимнаст на ремнях «Man in fire» в исполнении Эммануэля Торреса, Мексика
- Воздушный дуэт «Moments of Love» в исполнении Тха Тьен Фуок и Нгуен Тхи Хоа, Вьетнам
- Акробаты на мачте «Hassak» под руководством Адлета Тиканова, Казахстан
- «Колесо смелости» в исполнении Нурсултана и Махмудбека Суанбековых, Кыргызстан
- Жонглер диаболо в исполнении Акира Фукагава, Япония
- Акробатический дуэт в исполнении Смита Джордана и Сувориной Алины, Австралия
- Вольтиж на шарах «Тайны джентльменов» под руководством Эрдене Нергуй, Монголия
- Подкидные доски «Эхо мечты» под руководством Алексея Зарипова, «Большой Московский государственный цирк на проспекте Вернадского», Россия
- Дрессированные слоны под руководством Майли Монни, Италия
- Дрессированные тигры под руководством Карлоса Брешиани, Гватемала
- Гимнасты на ремнях «Анна» в исполнении Елены Мизениной и Дмитрия Ефремкин, «Российская государственная цирковая компания» и продюсерский центр «Королевский цирк Гии Эрадзе», Россия
- Групповые ремни «Коронация» под руководством Владислава Дулича, «Российская государственная цирковая компания» и продюсерский центр «Королевский цирк Гии Эрадзе», Россия
- Жонглер Илья Иванцов, Беларусь
- Клоунский дуэт «Внуки лейтенанта Шмидта» Сергей Колганов и Олег Белогорлов, Россия
- Акробаты на роликах в исполнении Александры и Игоря Петровых, (ДНР) Россия
- Акробатическая дорожка «Флаги Мира» под руководством Андрей Демьяненко, Российская Государственная цирковая компания и продюсерский центр «Королевский цирк Гии Эрадзе», Россия
Фестиваль проводится Министерством культуры Российской Федерации совместно с ФКП «Российская государственная цирковая компания».
Билеты по ссылке