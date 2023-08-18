Вокруг света за 4 дня: объявлен список участников II Международного фестиваля циркового искусства «Без границ»

Отборочная комиссия участников II Международного фестиваля циркового искусства «Без границ» закончила свою работу и назвала список участников мероприятия.

Фото предоставлено пресс службой филиала ФКП «Росгосцирк» «Большой Санкт-Петербургский государственный цирк»

Фестиваль «Без границ» — важное событие в культурной жизни не только нашей страны, он призван стать главной площадкой международного диалога в области циркового искусства.

Основная задача большого циркового праздника — усилить международные связи, а главное, показать, что мир циркового искусства открыт для всех творческих людей. На мероприятии выступят представители разных стран и национальностей, ведь цирк – это особый вид искусства, где нет места политике, а его язык понятен всем.

Несмотря на ситуацию, складывающуюся в политической сфере и оказывающую негативное воздействие на большинство сфер общественной жизни, для искусства нет рамок. Оно объединяет гениальных артистов, которые хотят проявить себя и удивить благодарных зрителей.

Заявки на Фестиваль поступали из многих стран, среди которых Франция, Колумбия, Италия, Аргентина, Мексика, Китай, Япония, США и Гватемала. В составе отборочной комиссии находятся ведущие деятели искусства и заслуженные профессионалы цирковой сферы.

В результате строгий конкурсный отбор прошли 22 цирковых номера, которые будут презентованы на манеже Большого Санкт-Петербургского государственного цирка с 14 по 17 сентября 2023 года.

Фото предоставлено пресс службой филиала ФКП «Росгосцирк» «Большой Санкт-Петербургский государственный цирк»

Список участников II Международного фестиваля циркового искусства «Без границ»:

«DMM Brothers» силовое трио, Эфиопия «Sali Brothers» гаучо в исполнении Джузеппе и Карло Сали, Италия «Эквилибр на руках» в исполнении Красимирa Васовa, Болгария Клоун «Berty Balder» в исполнении Франка Балдерa, Германия Жонглер Мартин Макки, Испания Групповое диаболо в исполнении Китайской национальная группы, Китай Гимнаст на ремнях «Man in fire» в исполнении Эммануэля Торреса, Мексика Воздушный дуэт «Moments of Love» в исполнении Тха Тьен Фуок и Нгуен Тхи Хоа, Вьетнам Акробаты на мачте «Hassak» под руководством Адлета Тиканова, Казахстан «Колесо смелости» в исполнении Нурсултана и Махмудбека Суанбековых, Кыргызстан Жонглер диаболо в исполнении Акира Фукагава, Япония Акробатический дуэт в исполнении Смита Джордана и Сувориной Алины, Австралия Вольтиж на шарах «Тайны джентльменов» под руководством Эрдене Нергуй, Монголия Подкидные доски «Эхо мечты» под руководством Алексея Зарипова, «Большой Московский государственный цирк на проспекте Вернадского», Россия Дрессированные слоны под руководством Майли Монни, Италия Дрессированные тигры под руководством Карлоса Брешиани, Гватемала Гимнасты на ремнях «Анна» в исполнении Елены Мизениной и Дмитрия Ефремкин, «Российская государственная цирковая компания» и продюсерский центр «Королевский цирк Гии Эрадзе», Россия Групповые ремни «Коронация» под руководством Владислава Дулича, «Российская государственная цирковая компания» и продюсерский центр «Королевский цирк Гии Эрадзе», Россия Жонглер Илья Иванцов, Беларусь Клоунский дуэт «Внуки лейтенанта Шмидта» Сергей Колганов и Олег Белогорлов, Россия Акробаты на роликах в исполнении Александры и Игоря Петровых, (ДНР) Россия Акробатическая дорожка «Флаги Мира» под руководством Андрей Демьяненко, Российская Государственная цирковая компания и продюсерский центр «Королевский цирк Гии Эрадзе», Россия

Фестиваль проводится Министерством культуры Российской Федерации совместно с ФКП «Российская государственная цирковая компания».

Билеты по ссылке