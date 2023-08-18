Под Петербургом за 200 млн рублей начнут целенаправленно разводить креветок

Во Всеволожском районе Ленинградской области может появиться ферма по разведению креветок. В общей сложности на эти цели понадобится примерно 200 миллионов рублей.

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Завод задумали обустроить в Колтушах на Колхозной улице. Предполагается, что ферма сможет выпускать примерно 3,5 тысячи тонн морепродуктов за год, сообщает «МК в Питере».

Для реализации проекта понадобится около 200 миллионов рублей. На выделенные средства специалисты построят бассейны, а также купят биоматериал и специальное оборудование для разведения креветок. Уточняется, что устройства для выработки ресурсов из деревянных отходов, позволяющие сэкономить на производстве, будут доставлены из Белоруссии, а сами мальки прибудут из Астраханской области.

Допускается, что креветочная ферма заработает уже в 2024 году.

Известно, что сейчас 85 % всех креветок, которые представляют российские магазины, поступают из других стран. Производство этого вида продукции пока не очень хорошо развито в РФ.