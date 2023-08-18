Петербургские работодатели почти в 10% случаев готовы платить новым сотрудникам больше 100 тысяч рублей

В Санкт-Петербурге резко увеличилось количество вакансий, на которых предлагают зарплату от 100 тысяч рублей и больше. По сравнению с прошлым годом показатель вырос вдвое.

Фото: Pxhere

Так, работники вакансий, на которых оклад превышает 100 тысяч рублей, составляют 9% от всех предложений, что на 142% больше, чем в 2022 году, сообщает АБН со ссылкой на исследования одного из сервисов по подбору персонала.

Выше всего оплачивается труд промышленных альпинистов, в настоящее время им предлагают больше 137 тысяч рублей. Следом идет агент по недвижимости с зарплатой в 132 тысячи рублей, а замыкают тройку лидеров дальнобойщики, которые могут получить почти 123 тысячи рублей.

Также зарплата 100 тысяч и больше предусмотрена для автомаляров, водителей бульдозеров, крановщиков, установщиков — монтажеров тяжелого оборудования, водителей автобусов, плиточников и врачей.

Отмечается, что уровень зарплаты в диапазоне от 90 до 99 тысяч рублей составляет 7% от всех предложений петербургских работодателей. К этой категории, например, относятся отделочники, шиномонтажники, автомеханики и другие. При этом агент по туризму и финансовый консультант являются единственными профессиями в этом диапазоне, не предусматривающие тяжелый физический труд.

В среднем же по городу на Неве за август текущего года предлагаемая заработная плата составляет чуть больше 65 тысяч рублей в месяц, что на 18% больше, чем годом ранее.