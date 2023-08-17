В Ленобласти задержали новоиспеченную мать, бросившую ребенка на обочине дороги

В Бокситогорском районе была задержана местная 41-летняя жительница, которая предприняла попытку избавиться от своего новорожденного ребенка. По факту покушения на убийство возбуждено уголовное дело.

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В четверг, 17 августа, сотрудники правоохранительных органов задержали женщину, которая родила ребенка в бане на участке СНТ «Металлург». После этого она завернула грудничка в пакет и попыталась избавиться от него, сообщает Патрульный Петербурга.

Подозреваемую допросили, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и статье 106 УК РФ (покушение на убийство новорожденного матерью).

Напомним, что ребенка, завернутого в мусорный пакет, обнаружили прохожие. Пакет с живым ребенком лежал в кустах на участке вдоль дороги. Его доставили в родильное отделение.