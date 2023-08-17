Петербуржцам рассказали, сколько стоит поездка в Калининградской области

Калининградская область уже несколько лет подряд пользуется большой популярностью среди отдыхающих внутри России. Туристы приезжают сюда не только для знакомства с архитектурой, но и чтобы насладиться пляжами Балтийского моря.

Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

Авиабилеты из Петербурга в Калининград в августе начинаются примерно от 3000 рублей. За перелет из Москвы придется заплатить от 3900 рублей. Кроме того, чтобы добраться из аэропорта Храброво в центр Калининграда, можно воспользоваться автобусом или такси. Поездка с комфортом будет стоить от 600 до 1000 рублей, сообщает МК в Калининграде.

Туристам, которые хотят насладиться пляжным отдыхом в Калининградской области, стоит обратить внимание на города Зеленоградск, Светлогорск, Балтийск и Янтарный. Для экскурсионного отдыха больше подойдет Калининград. Проживание в хостеле обойдется от 700 рублей в сутки за койко-место. Аренда квартиры будет стоить от 2000 рублей в сутки.