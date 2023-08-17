В Петербурге подорожала аренда офисных помещений

С начала текущего года по август в Санкт-Петербурге средние ставки аренды офисных помещений выросли на 100 рублей или 7%.

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Средняя ставка аренды в городе Петра превысила отметку в 1,5 тысячи рублей. По такой расценке даже в престижном Петроградском районе рядом с метро можно арендовать офис площадью сто квадратных метров, сообщает АБН.

Кроме того, с октября 2022 года по конец февраля 2023 года аренда офисных помещений в Москве и Санкт-Петербурге дешевела, а затем начала постепенно расти. Это может быть связано с адаптацией рынка к уходу западных компаний с российского рынка, считают эксперты.

Напомним, что в России наблюдается сезонная активность на рынке аренды недвижимости. В связи с этим в регионах произошел рост цен на долгосрочную аренду жилья. Петербург оказался в тройке по стоимости недвижимости.