В России появилось приложение для отслеживания дронов

«Народный фронт» продемонстрировал мобильное приложения «Радар», разработанное для уведомления правоохранительных органов о появлении беспилотников.

Фото: Pxhere

Любой житель страны сможет быстро сообщить о наличии беспилотного летательного аппарата или неопознанного объекта, установив программу на свой смартфон. После этого информация будет передана соответствующим силовым структурам, сообщает телеканал 360.

Глава исполкома «Народного фронта» Михаил Кузнецов отметил, что компания поняла необходимость создания простого и понятного приложения, которое поможет обеспечить безопасность. Он также выразил благодарность военным и Министерству обороны за их отзывчивость, подчеркнув, что это подтверждает единство армии и народа.

Напомним, что на следующий день после принятия запрета о поднятии в воздух беспилотников в Петербурге, неизвестный поднял дрон на Дворцовой площади.