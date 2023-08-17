В Сертолово построили новый детский сад на 210 мест

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко осмотрел новый детский садик в Сертолово, который был построен ГК «КВС» по соглашению с Правительством региона. Всего за десять лет во Всеволожском районе появилось 82 детских сада.

Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

Комплектование садика начнется в сентябре. Это уже 82-й новый детский сад, переданный в эксплуатацию Всеволожскому району Ленобласти за последние десять лет, сообщает ИВБГ.

Дошкольное образовательное учреждение находится на улице Мира и имеет три этажа. В нем предусмотрены различные группы для разных возрастных категорий детей, а также игровые зоны, прогулочные веранды и спортивный комплекс.

Кроме того, Госстройнадзор выдал разрешение на ввод в эксплуатацию детского садика в Малом Верево и на строительство садика в Романовке. Ранее также были построены детские сады в Янино-1 и Кудрово.