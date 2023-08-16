В Петербурге возбудили уголовное дело, после того как енот укусил 7-летнюю девочку

В Петербурге сотрудники СК возбудили уголовное дело после того, как енот прокусил ухо петербурженке в контактном зоопарке.

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Следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), сообщает Петроград.

Правоохранители установили, что во время экскурсии в контактном зоопарке на Спасском переулке северо-американский енот напал на 7-летнюю девочку. Он прокусил ей левое ухо, после чего девочку доставили в больницу, где ей был сделан укол от бешенства.

Напомним, что еженедельный мониторинг петербургского Роспотребнадзора показал, что в период с 28 июля по 3 августа от укусов клещей пострадало 800 человек. По крайней мере, именно столько горожан обратилось за медицинской помощью.