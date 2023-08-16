Эксперт рассказал, почему Hyundai не спешит продавать свой завод в Петербурге

Автоэксперт Валерий Солдунов поделился своим мнением о возможной судьбе петербургского завода Hyundai. Корейский автоконцерн может вернуться на российский рынок.

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Солдунов рассказал, что пока корейский производитель не спешит продавать площадку, которая находится в простое с марта 2022 года. Однако уже появились потенциальные покупатели, в числе которых компания «Арт-Финанс» и калининградский «Автотор», сообщает Петербург Эксперт.

Эксперт считает, что Hyundai возможно надеется сохранить завод в Петербурге, так как их автомобили все еще присутствуют на российском рынке и обслуживаются. Он также уверен, что даже если Hyundai не вернется на завод, площадке найдется применение для другого производства. Например китайские автомобили или возрождающийся российский автопром.

Он считает, что правительство скоро примет решение о запуске этих мощностей.