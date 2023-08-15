В Петербурге задержали вора-серийника, торговавшего инструментами и палатками из Новгородской области

В Санкт-Петербурге задержали мужчину, промышлявшего кражами на территории Новгородской области. Злоумышленник забирал с собой чужие инструменты и периодически торговал ими в Сети.

ФОТО: скриншот видео УМВД РФ по Новгородской области

Вором-сирийником, совершившем как минимум 10 краж на территории 53-го региона, оказался 51-летний петербуржец, сообщает «МК в Великом Новгороде». Оказалось, что мужчина наведался в гаражные комплексы Крестецкого, Маловишерского районов и Солецкого округа.

В общей сложности стоимость похищенного имущества составила около 400 тысяч рублей. Обычно гражданин забирал с собой строительные инструменты, триммеры, а также лодочные моторы и палатки. Все имущество злоумышленник хранил в собственных гаражах и квартире, а иногда даже торговал им через Сеть.

В отношении жителя Северной столицы возбудили уголовные дела. Сейчас мужчина находится под арестом.