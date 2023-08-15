Из Петербурга после проверки правоохранителей выдворят около 500 мигрантов-нелегалов

Правоохранители Санкт-Петербурга зафиксировали почти шесть тысяч нарушений закона во время проведения операции «Мигрант». Теперь на родину отправится около пяти сотен иностранцев-нелегалов.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области

В общей сложности на территории Северной столицы нашли 5,7 тысяч нарушений российского законодательства мигрантами, сообщает «Петроград» со ссылкой на заявление пресс-службы ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Проверки проходили всю прошлую неделю. Уточняется, что массовые мероприятия направлены на борьбу с нелегальной миграцией.

Так, профилактическая операция «Мигрант» помогла выявить примерно 500 нарушителей. В ходе мероприятий были накрыты пункты сбора иностранцев-таксистов, которые беспокоили местных жителей. Петербуржцы и сами оказывали помощь правоохранителям, указывая места обитания мигрантов-нелегалов.