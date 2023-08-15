В Санкт-Петербурге работодатели стали не так часто увольнять сотрудников

Компании Северной столицы не злоупотребляют увольнением сотрудников. Сокращения стали встречаться реже.

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Согласно данным исследования сервиса по поиску работы «HeadHunter Северо-Запад», в последние три месяца сотрудники чаще сами принимают решение об уходе с работы. При этом в начале года было уволено около 14% опрошенных, а после количество граждан, оставшихся без привычной деятельности таким образом, сократилось до 9%, сообщает АБН.

В тоже время, стало больше тех, кто оставил рабочее место в следствии реорганизации компании. Оказалось, что этот показатель изменился с 10% до 13%. По собственному желанию с работы сейчас все также уходит больше 60% горожан.

Примечательно то, что, по итогам второго квартала 2023 года, меньше 20% трудоустроенных петербуржцев боятся увольнения. За аналогичный период прошлого года такую угрозу чувствовало больше 30% работников.