Под Петербургом отмечают День Старой Ладоги

Жители Ленобласти 15 августа отмечают значимое событие. Вот уже 1270 лет исполнилось важному туристическому центру региона — Старой Ладоге.

Фото: пресс-служба Правительства ЛО

С праздником местных жителей поздравил губернатор 47-го региона Александр Дрозденко. Он отметил, что Старая Ладога представляет собой колыбель отечественной государственности и остается подлинной жемчужиной России.

День Старой Ладоги отмечают под Петербургом во вторник, 15 августа, напомнил Онлайн47. По словам Дрозденко, паломники, а также путешественники со всех уголков страны стремятся на эту территорию, чтобы погрузиться в атмосферу эпохи зарождения Руси. Здесь же можно прикоснуться к древности и проследить связь с историей Отечества.

Губернатор уверен, что, побывав в наполненной достопримечательностями Старой Ладоге, каждый сможет узнать что-то новое об истории России.