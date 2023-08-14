Экономисты рассказали, почему в прошлом году заработок трети россиян резко превысил 100 тысяч рублей

За прошлый год количество россиян с номинальным ежемесячным доходом превышающем 100 тысяч рублей подскочил на 30 %, если сравнивать с 2021 годом. Эксперты считают, что такая ситуация сложилась сразу из-за нескольких факторов.

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Так, доходы некоторых россиян, например, стали значительно выше из-за выплат, приуроченных к проведению СВО, отметила в беседе с Brif профессор кафедры экономики труда и управления человеческими ресурсами РУТ (МИИТ) Екатерина Самраилова. Также на общую статистку могло повлиять то, что часть городов России работают на военно-промышленный комплекс. В этом случае многосменный, сверхурочный труд оплачивается намного выше.

В свою очередь, ученый-экономист Павел Медведев добавил, что россиян с доходом больше 100 тысяч рублей в месяц стало больше из-за появления высокооплачиваемых должностей. Все это напрямую связано с дефицитом так называемых «синих воротничков», квалифицированных рабочих на оборонных предприятиях. Зарплаты вынужденно увеличивают для привлечения новых кадров.

Еще один фактор — инфляция, поэтому некоторые зарплаты были индексированы. Несмотря на то, что безработица сейчас маленькая, рабочих рук все равно не хватает. Специалист предположил, что суммы, которые россиянам предлагают в качестве оплаты труда, продолжат расти как минимум д конца года, но что будет в долгосрочной перспективе, сказать трудно.