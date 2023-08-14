Во Всеволожском районе до конца года обновят несколько дорог, включая участок в Мурино

Во Всеволожском районе Ленобласти ведутся активные дорожные работы. Уже к осени специалисты планируют завершить обновление Шоссейной улицы и дороги вдоль КАД. Еще несколько участков приведут в порядок до конца текущего года.

Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

Так, запланировано изменение трассы от Новой Пустоши в сторону Невской Дубровки, а также подъезда к деревне Углово. Кроме того до конца года обновят отрезок Дунайского проспект в сторону Морозовки, сообщает IVBG.

Отмечается, что согласно госконтракту, специалисты должны заменить больше километра асфальта Шоссейной от границы с Северной столицей и отрезка от перекрестка с Шоссейной по направлению к Мурино несколько дальше улицы Шекспира. Остальные адреса включили в дополнительную программу ремонтных работ на региональной дорожной сети еще весной.

Уточняется, что на территории Всеволожского района, в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», начнутся ремонтные работы подъезда к Юккам со стороны Осиновой Рощи.

Примечательно, что в прошлом году Всеволожский район был признан рекордсменом по числу отремонтированных региональных трасс.