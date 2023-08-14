В Петербурге предложили продлить выплаты детских пособий вплоть до наступления совершеннолетия

Малоимущим семьям Петербурга могут начать предоставлять пособия до момента, пока ребенку не исполнилось 18 лет. Таким образом, сроки выплаты будут изменены.

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Сейчас по всей России малоимущие семьи получают денежную поддержку. Гражданам положено от семи до 14 тысяч рублей, но выплата распространяется только на детей, возраст которых не превышает 17 лет. В Северной столице задумались об увеличении допустимого срока получения денег еще на год, сообщает «МК в Питере».

Инициатива принадлежит депутатам Заксобрания Денису Четырбоку и Александру Ржаненкову. Нововведение поможет малообеспеченным родителям. Предполагается, что государство должно содействовать детям даже, если им уже исполнилось 17 лет. До наступления совершеннолетия человек все еще остается ребенком.

Напомним, что сейчас размер выплаты составляет 50 % от прожиточного минимума, утвержденного на территории конкретного региона.