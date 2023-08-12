Школьник из Калининграда прокатится на ледоколе и развернет флаг родного региона на Северном полюсе

Подросток из Калининграда стал одним из победителей в организованном «Росатомом» конкурсе «Ледокол знаний. Homo Science Project». Теперь школьника ждет поездка на Северный полюс с 87 другими детьми.

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Все они станут участниками экспедиции «Ледокол Знаний 2023» и совершат круиз на ледоколе «50 лет Победы». С 15 по 24 августа дети пройдут по увлекательному маршруту «Мурманск — Северный полюс — Земля Франца-Иосифа — Мурманск», сообщает «МК в Калининграде».

Для того, чтобы поучаствовать в экспедиции, школьникам из разных городов предлагалось пройти интеллектуальные задания, записать небольшой видеоролик, выбрать тематический трек.

Победитель из Калининграда назвал вопрос несложными, и теперь он отправится в увлекательное путешествие, во время которого поставит флаг Калининградской области прямо на Северном полюсе.