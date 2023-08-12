Петербуржец погиб во время горного восхождения в Кабардино-Балкарии

Житель Петербурга стал жертвой камнепада в районе подъема «Судейский ночевки» в Кабардино-Балкарии. Всего в группе было трое петербуржцев. Остальные двое участников горного восхождения находятся в состоянии шока.

Фото: Pxhere

По предварительным данным, команда не была официально зарегистрирована. В соцсетях одного из петербуржцев нашли запись о внезапной поездке в Безенги. Он сообщил, что собирает рюкзак и отправляется в горный поход в надежде на более прохладную погоду в том регионе, передает Neva.Today.

Днем ребята собирались заниматься горным спортом, а вечером фотографировать природу. Также появились данные о другой группе, состоящей из профессиональных альпинистов. Пятеро из шести человек получили ранения.

Обвал произошел ночью около села Безенги. Все группы остановились там на отдых. На место природного происшествия прибыли спасатели. Они эвакуируют людей.