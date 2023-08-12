Петербуржцам рассказали о внедрении заправок для электрокаров в жилых кварталах

«Зеленые» технологии становятся все более актуальными как в Петербурге, так и в Ленобласти. Не исключено, что вскоре на территории новых жилых комплексов будут строить не только социальную инфраструктуру, но и зарядные станции для электромобилей.

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С такой инициативой выступил председатель правления компании «Евроинвест Девелопмент» Андрей Валерьевич Березин. Он предложил застройщикам региона создавать инновационные экологические технологии в новых жилых кварталах. В частности, это касается зарядок для электротранспорта.

Об этом Березин заявил во время поздравления коллег с грядущим Днем строителя. Он также напомнил о сотрудничестве Ленобласти с «АтомЭнерго» (входит в «Росатом») по части внедрения зарядной инфраструктуры в регионе. Соответствующий документ был подписан на полях ПМЭФ.

Российские власти поощряют развитие данной отрасли в стране. В той же Ленобласти реализуется инициатива «Элекроавтомобиль и водородный автомобиль». Благодаря средствам из федерального бюджета там построили 30 зарядных станций.

В связи с этим Березин предлагает и дальше развивать «зеленую» инфраструктуру. По его словам, у венчурного фонда «Евровенчур», который принадлежит компании «Евроинвест Девелопмент», есть несколько идей по развитию электромобильной отрасли в России.

Для этого на площадке Ленинградской областной торгово-промышленной палаты будет запущена серия встреч между разработчиками, застройщиками и властями. Участники смогут разработать удобный для всех подход к реализации сети электрических заправок в рамках государственно-частного партнерства.