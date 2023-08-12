Смольный выплатит отличившимся в СВО петербуржцам полмиллиона рублей

Петербургские власти инициировали единовременную выплату размером 500 тыс. рублей участникам СВО из Санкт-Петербурга. Пособие коснется тех бойцов, кто во время службы удостоился государственных наград и званий.

Фото: Baltphoto / Павел Долганов

Получить выплату смогут ветераны боевых действий из росгвардейцев, военнослужащих, добровольцев, если они имеют звание Героев России или ордена. В случае гибели награжденного бойцам денежную благодарность за его службу могут получить родственники. Соответствующий документ появился на сайте администрации Петербурга, передает ALLNW.

Возможность получить 500 тыс. рублей есть как у петербуржцев, так и у жителей Санкт-Петербурга, которые пребывают в городе, но не имеют места жительства в России.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о пособии ко Дню победы, которое ветераны будут получать каждый год в преддверии праздника.