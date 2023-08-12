Ночью в Петербурге горел десятиметровый катер

В Центральном районе произошел пожар. Горел девятиметровый катер. Жертв и пострадавших нет.

Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, ночью 12 августа в экстренную службу поступило сообщение о возгорании судоходного средства на набережной реки Мойки. Приехавшие на место происшествия спасатели обнаружили объятый огнем катер. Людей на борту не было, передает «МК в Питере» со ссылкой на данные пресс-службы Главного Управления МЧС по Петербургу.

Огонь распространился на все судно. Менее чем через час после заявки пожар потушили. Для его ликвидации использовалось четыре единицы специальной техники. Также на месте происшествия работало более 20 пожарников.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о пожаре на балконе однокомнатной квартиры в Шушарах. Горение происходило на площади пяти квадратных метров, пострадавших не было.