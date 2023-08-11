Жители Северной столицы набрали рекордное количество кредитов с начала года

За первые шесть месяцев петербуржцы оформили рекордное количество кредитов. Их общая сумма превысила 430 миллиардов рублей.

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В Петербурге наблюдается увеличение задолженности перед банками. Так, с начала года сумма кредитов составила 438 миллиардов рублей, что больше показатели прошлых лет за аналогичный период. Аналитики опасаются, что такой резкий рост может повлечь за собой увеличение просрочек и снижение потребительского спроса, сообщает «Патрульный Петербурга».

Так, представители одной из кредитных организаций отметили, что главными факторами увеличения кредитования сейчас остаются ипотека и автомобильные кредиты. Только за июль 2023 года петербуржцы взяли в кредит машины на общую сумму превышающую 2,4 миллиарда рублей. Такой показатель стал рекордным. При этом количество ипотечных кредитов тоже превзошло результаты прошлых лет и составило 1 700 займов. Их общая сумма составила 60 миллиардов рублей.

Аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов связал рост потребительского кредитования с повышенным спросом, который оказался вызван переходом от сберегательности к кредитам. Жители России берут кредиты из-за стагнации доходов и роста инфляции. Спрос на ипотеку, по мнению специалиста, продолжают поддерживать льготные госпрограммы.