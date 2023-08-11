Жители России стали на 20% чаще выбирать Мальдивы для отдыха

Среди россиян особой популярностью стали пользоваться туры на Мальдивы. По этому направлению путешественники стали летать на 20% чаще.

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Спрос изменился по отношению к июню и июлю, сообщает «МК в Великом Новгороде». Вице-президент Ассоциации туроператоров России, руководитель компании Space Travel Артур Мурадян отметил, что для вылета на Мальдивы из Москвы можно выбрать один из четырех дней на неделе. Такие рейсы доступны с четверга по воскресенье.

Отмечается, что повышенная заинтересованность в перелетах на островное государство связана с удобным расписанием, а также вполне приемлемой стоимостью билетов.

Рост спроса повлек за собой увеличение количества проданных туров. В настоящее время гостиничные номера на Мальдивах бронируют к осени, а некоторые планируют поездку уже на новогодние каникулы.

Эксперт добавил, что Мальдивы, как оказалось, меньше всего подвержены колебаниям курса валют.