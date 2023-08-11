Юрист объяснил, когда можно избежать платы за поврежденный товар

В случае непредумышленного повреждения товара покупатель может не платить за него в магазине, однако придется доказать внешние факторы, из-за которых произошла неприятность.

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Юрист Александр Хаминский отметил, что в случае с поломкой в торговых точках можно прибегнуть к статье «Общие основания ответственности за причинение вреда». В некоторых случаях наказания в виде денежной компенсации можно избежать, сообщает «МК в Мурманске».

Так, существует две формы вины – умышленная и по неосторожности. Например, если стекло или пол мокрые, а стеллажи размещены с нарушением ГОСТА, то это случайная вина, поэтому лицо освобождается от ответственности.

При этом очень важно доказать свою непричастность к инциденту. В крайнем случае можно просмотреть камеры, которыми сейчас оснащены почти все магазины.