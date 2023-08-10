«Автотор» намерен перезапустить производство на заводе Hyundai в Санкт- Петербурге

После ухода Hyundai и BMW калининградский завод «Автотор» задумался о локализации производства на мощностях петербургского завода Hyundai.

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Так, руководство Калининградской области уже направило президенту РФ Владимиру Путину обращение, в котором предлагает рассмотреть возможность запуска «Автотором» производства на площадке Северной столицы мощностью больше 200 тысяч единиц транспорта за год. Таким образом, может образоваться совместное производство Петербурга и Калининграда, сообщает «МК в Питере».

Если инициативу одобрят, в город на Неве направят электродвигатели, редукторы, а также пластиковые компоненты. Предполагается, что выпуск автомобилей получится перезапустить, а также будет осуществлена модернизация предприятия и локализация двигателей внутреннего сгорания нового поколения.

Известно, что в случае перезапуска «Автотору» нужно будет увеличить инвестиционную программу петербургского автозавода до 70 миллиардов рублей.

Напомним, что предприятие Hyundai в настоящее время почти не функционирует. Его работу остановили в марте прошлого года.