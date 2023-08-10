Многодетных родителей в России могут перевести на четырехдневку с сохранением зарплаты

В России задумались о том, чтобы освободить многодетных родителей от одного рабочего дня на неделе, но при этом не урезать заработную плату.

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Соответствующий законопроект разработали депутаты от партии ЛДПР. Предлагается официально закрепить четырехдневную рабочую неделю для многодетных родителей, сообщает телеканал «360».

По мнению депутатов, нововведение обеспечит баланс между карьерой и семьей, при этом многодетные родители смогут тратить больше времени на воспитание детей. Зарплата же будет сохранена на уровне сотрудников с пятидневной рабочей неделей.

Одновременно с этим депутаты других фракций засомневались в этой идее. Они предположили, что введение четырехдневной рабочей недели для многодетных может привести к дискриминации, так как эту группу граждан не будут хотеть на нанимать на работу. По мнению одного из экспертов, такая система может работать только в случае, если недоработанные часы сотрудников будет субсидировать государство.