Многодетных родителей в России могут перевести на четырехдневку с сохранением зарплаты
В России задумались о том, чтобы освободить многодетных родителей от одного рабочего дня на неделе, но при этом не урезать заработную плату.
Соответствующий законопроект разработали депутаты от партии ЛДПР. Предлагается официально закрепить четырехдневную рабочую неделю для многодетных родителей, сообщает телеканал «360».
По мнению депутатов, нововведение обеспечит баланс между карьерой и семьей, при этом многодетные родители смогут тратить больше времени на воспитание детей. Зарплата же будет сохранена на уровне сотрудников с пятидневной рабочей неделей.
Одновременно с этим депутаты других фракций засомневались в этой идее. Они предположили, что введение четырехдневной рабочей недели для многодетных может привести к дискриминации, так как эту группу граждан не будут хотеть на нанимать на работу. По мнению одного из экспертов, такая система может работать только в случае, если недоработанные часы сотрудников будет субсидировать государство.