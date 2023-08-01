Врач рассказал, на что указывает шум в ушах

Нарушение слуха, которое происходит из-за временного шума в ушах, может говорить о ряде заболеваний. Эксперт объяснил, что может прятаться за этим симптомом.

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Заведующий оториноларингологическим отделением Химкинской областной больницы Шагабутдин Мусаев предупредил, что шум в ушах может быть признаком гипертонии, остеохондроза, а также свидетельствовать о проблемах с сосудами или черепно-мозговой травме. Ко всему прочему, патологические процессы отдела органов слуха могут также начинаться с проявления шума, сообщает «МК в Новгороде».

Кроме того, эксперт заметил, что проблемы со слухом могут появиться на фоне приема ряда медицинских препаратов. Уточняется, что к шуму в ушах может добавиться повышение температуры, тошнота и головокружение.

Как правило, эта проблема часто встречается у пациентов старше 60 лет. При этом с возрастом количество таких людей увеличивается.