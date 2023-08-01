Петербуржцам напомнили, в каком случае фонтаны на День ВДВ могут начать отключать

Петербургские Фонтаны на День ВДВ будут работать в обычном режиме, но из-за купания в них подачу воды могут сразу же прекратить.

Фото: Baltphoto/Павел Долганов

В пресс-службе ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» предупредили, что «плавание» в фонтанах на День ВДВ, который отмечается 2 августа, может привести к полному отключению сооружения. Воду не дадут, пока желающие освежиться не отбросят эту затею.

Так, фонтаны включат в девять утра, а выключат в десять вечера. Специалисты напомнили, что купание в них опасно, а также может привести к повреждению оборудования конструкции.

Напомним, что в прошлом году контроль за фонтанами также усиливали. Те, кто действовал вопреки предупреждению, платили штраф.