Россиянам объяснили, может ли работодатель самостоятельно штрафовать сотрудников

Выяснилось, что каждый пятый житель России был наказан штрафом на работе. Причем больше половины работников не знали, что компания не может сама вычитать денежную сумму из заработной платы. Эксперты объяснили, как понять, законно ли наказание, и можно ли избежать денежных потерь.

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Профессор кафедры экономики труда и управления человеческими ресурсами РУТ (МИИТ) Екатерина Самраилова в беседе с Brif пояснила, что официально штраф может быть назначен за нарушение правил ПДД, но не в работе. То есть, экономическое понятие в теории не распространяется на институт заработной платы, а удерживание части денег в качестве наказания является незаконным.

В тоже время, по словам эксперта, работодателю можно понижать сумму, которая находится в рамках положения о премировании или мотивации. В случае постоянных «штрафов» сотрудник вправе обратиться в трудовую комиссию по месту расположения организации.

В свою очередь, кандидат юридических наук и доцент Департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Оксана Васильева также подтвердила незаконность штрафов. Дисциплинарная ответственность может быть реализована выговором, но материальная только в том случае, если работник нанес ущерб организации.

Согласно трудовому кодексу, сначала сотрудник получает замечание, со второго раза дело доходит до выговора, последняя ступень — увольнение.