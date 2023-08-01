В Санкт-Петербурге старейшая финская школа при генконсульстве больше не принимает учеников

В Северной столице школа при генконсульстве Финляндии больше не будет принимать новых учеников. В свою очередь, те, кто был зачислен в учреждение, должны найти другое место для образования до начала семестра.

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Старейшая школа, где все занятия проходили по финской образовательной программе, закрылось, сообщает «МК в Питере». Учреждение расположено в Петербурге на Большой Конюшенной улице.

Финская школа при генконсульстве полностью отменила новый семестр. В связи с этим все учащиеся должны перевестись в другие школы до старта занятий.

Напомним, что старейшая частная школа функционировала с 1994 года. Дети с финским гражданством могли получать образование в этом учреждении до девятого класса, а после имели возможность вернуться в Финляндию для обучения в лицее.