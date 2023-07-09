В Петербурге три десятка супружеских пар получили медали «За любовь и верность»

Юбиляры семейной жизни в Санкт-Петербурге получили заслуженные награды. В общей сложности медали «За любовь и верность» получили три десятка супружеских пар.

Фото: пресс-служба Смольного

В День семьи, любви и верности, 8 июля, на территории Северной столицы, в Световом зале Смольного, прошла церемония награждения горожан, связавших свои жизни браком. Три получившие медали пары отметили бриллиантовый юбилей (60 лет).

Также в пресс-службе правительства сообщили, что еще 13 пар в 2023 году справили золотую свадьбу, — граждане прожили вместе полвека. Кроме того, в церемонии награждения приняла участие молодая семья, отметившая год семейной жизни, или ситцевую свадьбу.

Помимо медалей пары получили иконы со святыми Петром и Февронией и книги про их жизнь. После этого юбиляров пригласили на праздничный концерт в БКЗ «Октябрьский».

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что продолжительный союз между жителями Петербурга и Ленобласти начнут поощрять выплатой.