Губернатор Ленобласти поздравил жителей с днем семьи, любви и верности

Александр Дрозденко поздравил ленинградцев с Днем семьи, любви и верности. Губернатор пожелал жителям области гармонии и взаимопонимания.

Фото: Baltphoto/ Дарья Иванова

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поздравил жителей региона с Днем семьи, любви и верности. Об этом сообщает ivbg.ru.

По словам губернатора, крепкие семьи Ленинградской области создают надежный ориентир для молодых людей, которые только планируют начать свой путь. В частности, именно любовь может помочь человеку справиться со всеми трудностями и вдохновить на новые подвиги.

Особое внимание в этот день Александр Дрозденко уделил супружеским парам, которые вместе уже много лет, многодетным семьям, а также тем, кто заботится о чужих малышах. Он выразил таким родителям слова признательности и благодарности.

Напомним, рождаемость в Ленобласти за 2023 год выросла на 5,3%. Всего за последние полгода родились почти четыре тысячи детей.