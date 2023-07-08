Международный фестиваль цветов пройдет 8 и 9 июля в Кронштадте

В парке «Остров фортов» Кронштадта 8 и 9 июля будет проходить международный фестиваль цветов. На нем представят цветочные композиции посвященные Петербургу.

Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

В Кронштадте 8 июля стартовал международный фестиваль цветов. Он будет проходить два дня на площадке парка «Остров фортов». Об этом сообщает «МК в Питере» с ссылкой на пресс-службу Смольного.

Известно, что главной темой мероприятия в этом году стал 320-й юбилей Санкт-Петербурга. Для посетителей подготовили флористические композиции, которое посвящены культуре, истории и архитектуре Северной столицы.

В частности, среди цветочных экспонатов будут символы Летнего сада, Китайский мост и даже галерея Русского музея.

Прийти на мероприятие могут все желающие. Его открытие представлено выступлениями оперных исполнителей и симфоническим оркестром «Семеновский»