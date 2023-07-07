Рекреационная зона появится в Стрельне в 2024 году

В Стрельне в 2024 году появится новая рекреационная зона. На ней оборудуют пешеходные дорожки и газонные ограждения.

Фото: скриншот Google maps

В поселке Стрельна в ближайшее время хотят привести в порядок территорию возле Ледового дворца. Там появится рекреационная зона. Об этом сообщает АБН с ссылкой на ГАТИ.

Известно, что новое пространство для отдыха жителей и туристов появится южнее Санкт-Петербургского шоссе по Заводской дороге. Работы по благоустройству территории уже согласованы государственной административно-технической инспекцией. Заказчиком выступает администрация Петродворцового района. А исполнителем назначена ООО «НПФ «Экоальянс».

Помимо обновления асфальта, на локации планируют проложить пешеходные дорожки, а вдоль них установить газонные ограждения.

Закончить намеченное подрядной организации необходимо до начала сентября 2024 года.