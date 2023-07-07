Жители Петроградского района высоко оценили платные парковки

Платные парковки, которые ввели в Петроградском районе уже успели оценить местные жители и экстренные службы города. Они отметили снижение загруженности улиц.

Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

В Петроградском районе уже несколько дней действуют платные парковки. Их ввели на 141 улице. Теперь дороги центра Северной столицы стали еще свободнее. Об этом сообщает телеканал Санкт-Петербург.

Для того чтобы оценить нововведение местным жителям не потребовалось много времени. Как отмечает петербурженка Валерия Поженко, с первого дня на улицах стало просторнее. Теперь припаркованных в несколько рядов автомобилей около тротуаров больше нет.

Это стало большим плюсом и в работе экстренных служб. Карета скорой помощи теперь может встать прямо под окнами дома больного. А ведь ранее в час пик врачам приходилось выходить прямо на дороге и бежать к нуждающемуся в помощи. Тем временем водитель пытался найти свободное место для парковки.

Примечательно, что и сами шоферы стали реже нарушать. Регистрационные знаки на автомобилях практически не закрывают различными предметами как это было ранее. Поэтому и работы у пеших полицейских, которые должны очищать номера вручную, не так много.