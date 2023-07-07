Труп 38-летнего мужчины нашли в собственном доме в Мурино

Во Всеволожском районе Ленобласти мужчина оказался застрелен после ссоры со знакомым. Его тело нашли с тремя ранениями в собственном доме.

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Как стало известно Санкт-Петербург.ру в четверг, 6 июля в полицию обратилась жительница Мурино. Она рассказала, что обнаружила труп в одном из частных домов.

Полицейские выехали на место и увидели мертвого 38-летнего мужчину. Он был застрелен в собственном доме.

Под подозрением оказался знакомый покойного. По версии правоохранителей, ночью к хозяину пришел 42-летний мужчина. И в результате ссоры он трижды выстрелил в своего оппонента из предмета похожего на револьвер. А после скрылся с места происшествия.

Теперь подозреваемого ищут. А по данному факту следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Северной столице мужчина решил уладить конфликт на дороге пистолетом. С помощью оружия стрелок повредил стекло автомобиля своего обидчика и скрылся.