«Огнестрельный аргумент»: в Петербурге мужчина прострелил автомобиль своего обидчика

В Северной столице мужчина решил уладить конфликт на дороге пистолетом. С помощью оружия стрелок повредил стекло автомобиля своего обидчика и скрылся.

Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Полицейские Петербурга в четверг, 6 июля разбирались в вооруженном конфликте между двумя водителями. Об этом сообщает «МК в Питере».

По предварительной информации, шоферы не смогли поделить дорогу во Фрунзенском районе и между ними случилась ссора. В результате один из участников конфликта достал пистолет и выстрелил в переднее стекло автомобиля своего оппонента.

Удивленный таким течением дел второй водитель позвонил в полицию. Правоохранители объявили план перехват. Менее чем за час они задержали подозреваемого. В салоне его машины они нашли пистолет.

Подозреваемого задержали. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением оружия).