Школа на 550 мест появится в Петербурге на месте бывшего мясокомбината «Самсон»

На территории бывшего мясокомбината «Самсон» в Петербурге появится школа. Ее собираются ввести в эксплуатацию к учебному году 2025-2026.

Фото: Baltphoto

В Северной столице на территории бывшего мясокомбината «Самсон» появится школа. Власти города объявили конкурс на возведение учреждения. Об этом сообщает «Деловой Петербург».

Кто будет строить школу будет ясно до 1 августа. Начальная цена контракта составила 1,5 млрд рублей.

Планируется, что здание появится не позднее 7 июля 2025 года. Оно вместит в себя 550 учеников.

За текущий год в городе на Неве это уже пятый план на строительство среднего образовательного учреждения. Такие темпы, по словам председателя комитета по строительству Игоря Креславского, связаны с желанием уменьшить разрыв между скоростью возведения жилья и социальными объектами.

Известно, что застройка многоэтажками на территории «Самсона» ведется с 2015 года. Но пока на этом участке нет ни одной школы.

Ранее Санкт-Пеетербург.ру сообщал, что ОБЖ в школах России решили заменить на новый предмет — «Основа безопасности и защита Родины». Дисциплина будет готова к изучению с 1 сентября 2024 года.