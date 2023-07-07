Прохожий в Петербурге подвергся нападению разбойника с дубинкой

В Выборгском районе Петербурга неизвестный с дубинкой похитил телефон и рюкзак у прохожего. Нападение сучилось недалеко от АЗС.

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Как стало известно Санкт-Петербург.ру в среду 5 июля в полицию позвонила сотрудница автомобильной заправки и рассказала, что в ночное время на их станцию пришел мужчина, которого избили и обчистили.

Полицейские выехали на место происшествия. Они выяснили, что недалеко от АЗС к молодому человеку подошел разбойник. Неизвестный под угрозой дубинки велел отдать рюкзак и мобильный телефон. После злоумышленник скрылся с места происшествия.

По данному факту полицейские возбудили уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой, совершенный с применением предметов, используемых в качестве оружия).

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Выборгском районе разбойник напал на 19-летнюю девушку и заставил оформить ее кредит. Пострадавшая обратилась в полицию.