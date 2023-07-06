Долгий союз между жителями Петербурга и Ленобласти начнут поощрять выплатой

В Петербурге и Ленобласти пары, прожившие в браке длительное время, получат дополнительную выплату. Денежные средства начислят, даже если муж и жена прописаны в разных регионах.

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Супруги получат награду к своему юбилею, сообщает «МК в Ленобласти». При этом перед Днем семьи, любви и верности Петербург и Ленобласть договорились о совместных выплатах, которые будут действовать даже в случае разных прописок.

Глава комитета по соцзащите населения Ленобласти Анастасия Толмачева отметила, что в 47-м регионе есть много семей, проживших друг с другом на протяжении 50, 60 и даже 70 лет. Таким гражданам положены единовременные выплаты за долгий брак.

Тем не менее, иногда один из супругов прописан в Петербурге, а второй – в Ленинградской области. Чтобы не лишать пары заслуженной награды, власти регионов решили проработать возможность синхронизировать выплаты.

Уточняется, что в скором времени соответствующие изменения закрепят законом.