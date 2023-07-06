Петербуржцам перечислили лучшие направления для путешествий на автомобиле
Одним из самых популярных способов путешествий остаются поездки на машине. Специалист рассказал, какие направления могут стать наиболее притягательными, но предупредил, что такой вид отдыха занимает много времени.
Ведущий авторубрики «Утро России» Иван Зенкевич поделился, что удачной для путешествия на автомобиле может стать дорога вдоль Волги в сторону Центральной России. Также не очень популярными, но не менее интересными направлениями можно считать Астрахань и Владивосток, сообщает «МК в Калининграде».
А вот дороги юга России сейчас достаточно востребованы. Специалист предупредил, что местные курорты забиты туристами под завязку, а цены в силу сезонности достаточно часто «кусаются».
Также, по мнению Зенкевича, поездки на машине в Краснодарский край могут оказаться небезопасными, поэтому при выборе путешествия лучше остановиться на других вариантах.