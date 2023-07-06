На фоне ослабления рубля одной из первых в России дорожает бытовая техника

Слабый рубль неизбежно приведет к подорожанию почти во всех категориях товаров, представленных в магазине. В первую очередь изменение цен коснется бытовой техники.

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В среднем рост цены на такую продукцию составил около 10-15%. В частности, уже повысилась стоимость таких брендов как Lex, Tefal и Beko, сообщает телеканал «360».

Руководитель представительства Candy-Hoover Group в России Глеб Мишин пояснил, что поставщики поднимают цены вынужденно, так как национальная валюта сильно ослабла.

Прежде всего, подорожают те товары, которые не производят на российском рынке. В частности, речь идет о планшетах, ноутбуках и телефонах.

Представитель Holodilnik.ru Алексей Погудалов предположил, что появления новых ценников на полках магазинов стоит ждать уже на следующей неделе. Предполагается, что из-за курсовых скачков в России сейчас может резко подскочить спрос на бытовую технику.