Россиян, жестокое обращающихся с животными, будут наказывать штрафом

В России могут ввести законопроект, согласно которому жестокое обращение с животными будет караться штрафом.

Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Соответствующее предложение выдвинул Комитет Госдумы. После принятия документа, граждане, пропагандирующие жестокое обращение с животными, будут платить штраф до 100 тысяч рублей. Введение этой меры в беседе с «360» одобрила администратор проекта «ЗоопоискЮАО» Юлия Борзова.

Специалист уточнили, что беспричинное причинение физической боли живому существу,- это большое отклонение от нормы. В свою очередь, человек, которые угнетает братьев наших меньших, может представлять опасность и для окружающих.

Борзова подчеркнула, что штрафы и лишение свободы за преступления против животных обязательно нужно предусмотреть. Очень важно в этом вопросе правильно воздействовать на детей, чтобы у них даже мысли не возникло о жестокости.